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Schaatsbond: vermiste Sven Roes (26) heeft teken van leven gegeven

Vermissing

Vandaag, 14:23

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De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Ook bevestigt de politie dat uit onderzoek is gebleken dat de 26-jarige TeamNL-sporter naar het buitenland is gevlogen. Dat laat de schaatsbond KNSB woensdag namens de familie en de politie weten.

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De familie laat weten opgelucht te zijn dat Roes iets van zich heeft laten horen, maar zegt ook met veel vragen achter te blijven. Over de inhoud van het contact worden geen verdere mededelingen gedaan. Wel bedankt de familie iedereen die de afgelopen dagen heeft meegeleefd en vragen ze om rust en privacy.

Naar het buitenland

De politie maakte eerder bekend dat de auto van Roes was gevonden op P3 Lang Parkeren op Schiphol. Op dat moment waren er al aanwijzingen dat hij naar het buitenland was vertrokken. De politie blijft in contact met de familie.

Door Redactie Hart van Nederland

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