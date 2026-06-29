Auto vermiste Sven Roes gevonden op Schiphol, schaatser zit mogelijk in buitenland

De politie heeft een update gedeeld over shorttracker Sven Roes die sinds weekend vermist is. Zijn auto is aangetroffen op P3 op Schiphol. De politie gaat er daarom vanuit dat hij naar het buitenland is vertrokken. "We hebben daar ook aanwijzingen voor", vertelt de politie aan Hart van Nederland.

Op sociale media wordt sinds dit weekend aandacht gevraagd voor de vermissing van de 26-jarige TeamNL-shorttracker Sven Roes. Meerdere mensen uit zijn omgeving hebben een oproep gedeeld om uit te kijken naar de sporter. Ook collega-shorttrackers, onder wie Jens van 't Wout, Melle van 't Wout en Xandra Velzeboer, delen het bericht op Instagram.

Witte Mitsubishi ASX

Volgens de oproep is Roes zaterdagavond voor het laatst gezien bij een Shell-station in Muiden. Hij zou eerder die middag zijn vertrokken uit Oosterzee in een witte Mitsubishi ASX met TeamNL-bestickering. In het bericht staat ook dat er om 19.05 uur voor het laatst contact met hem is geweest. Nu blijkt dus dat de politie die bewuste auto heeft aangetroffen op P3 Lang Parkeren op Schiphol.

De politie deelt tegenover Hart van Nederland dat er aanwijzingen zijn dat Sven Roes momenteel in het buitenland zit. "Het onderzoek is in volle gang", vertelt een woordvoerder verder.