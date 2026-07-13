Sven Roes na vermissing weer terug in Nederland en herenigd met familie

Sven Roes is zondag teruggekeerd naar Nederland. Dat heeft de KNSB bekendgemaakt. Hij is in goede gezondheid herenigd met zijn familie.

De familie en Sven bedanken iedereen voor de steun, aandacht en betrokkenheid in de afgelopen periode. Tegelijkertijd vragen zij om rust en privacy, zodat zij de tijd hebben om samen te zijn. Zij gaan ervan uit dat dit wordt gerespecteerd.

Privékwestie

De KNSB laat weten de kwestie verder als een privéaangelegenheid te beschouwen en doet daarom geen verdere mededelingen.