PSV klopt sensatie van vorig seizoen Go Ahead in slotfase en pakt eerste prijs dit seizoen

PSV heeft de eerste prijs van het nieuwe voetbalseizoen binnen. De regerend landskampioen versloeg in eigen stadion bekerwinnaar Go Ahead Eagles met 2-1. PSV heeft de Johan Cruijff Schaal nu vijftien keer gewonnen, waarvan vier in de laatste vijf jaar.

Bij de Johan Cruijffschaal speelt de kampioen van afgelopen seizoen tegen de bekerwinnaar. Bekerwinnaar Go Ahead leidde halverwege het duel nog dankzij een doelpunt van Mathis Suray in de 35e minuut. PSV liet meerdere kansen onbenut.

Afgelopen seizoen viel er veel te vieren voor Go Ahead Eagles uit Deventer. Zo ook voor Carla en Eric:

1:17 Clubiconen Carla en Eric vieren huldiging Go Ahead Eagles vanuit spelersbus

De gelijkmaker viel in de 78e minuut. Gerrit Nauber schoot de bal in eigen doel. Sergiño Dest maakte in de 84e minuut de 2-1 en voorkwam daarmee dat het duel beslist zou worden in een strafschoppenserie.

PSV begint de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Go Ahead gaat vrijdag op bezoek bij Fortuna Sittard.

ANP/Hart van Nederland