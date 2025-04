PSV legt zoon van Ruud van Nistelrooij voor drie jaar vast

PSV heeft jeugdspeler Liam van Nistelrooij voor drie jaar vastgelegd. De centrumspits van PSV Onder 17 tekende een contract tot medio 2028. Liam is de zoon van oud-PSV'er en voormalig hoofdcoach Ruud van Nistelrooij.

De 17-jarige aanvaller maakte dit seizoen twintig doelpunten in dertig wedstrijden voor PSV O17. Volgens de club heeft hij een neusje voor de goal en het instinct om op het juiste moment op de juiste plek te staan. De ploeg van trainer Pieter Schrassert Bert werd in het najaar kampioen en maakt nog kans op de landelijke titel. Dat kan door óf de voorjaarscompetitie te winnen, óf via een finaleplaats. Daarnaast staat het team in de bekerfinale.

In bovenstaande video zie je Herman Kemper, een trouwe PSV-supporter die voor elke thuiswedstrijd maar liefst 2,5 uur heen én terug reist vanuit Den Helder.

Meer bekende voetbalzonen

Liam is niet de enige zoon van een oud-international met een profcontract. Shaqueel van Persie tekende eerder bij Feyenoord en Damián van der Vaart bij Ajax. Ook Mexx Meerdink (AZ) en Ruben van Bommel (AZ) zijn zonen van bekende oud-voetballers. Justin Kluivert speelt inmiddels voor Bournemouth in de Premier League én Oranje, terwijl zijn jongere broer Shane nog in de jeugdopleiding van FC Barcelona zit.

Ook andere bekende namen hebben voetballende zonen. Zo spelen de kinderen van Dirk Kuyt en Wesley Sneijder in jeugdopleidingen van profclubs. Jens Mathijsen, zoon van oud-international Joris Mathijsen, stond afgelopen zondag voor het eerst in de basis bij Willem II, in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Ajax.

ANP