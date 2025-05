Femke Bol: 'Niet leuk om vergeleken te worden met Mickey Mouse'

Atlete Femke Bol heeft voor het eerst gereageerd op de video die viral ging na de Olympische Spelen in 2024, waarin haar stem werd vergeleken met die van Mickey Mouse. In het interview na haar gouden race op de 4x400 meter estafette klonk haar stem door de emotie en adrenaline hoger dan normaal. Ze vond de reacties naar om te zien, maar laat zich er niet door beïnvloeden. "Ik vond het zelf ook niet leuk, maar ja, ik kan er niks aan doen. Het is wie ik ben", zegt ze in het YouTube-programma Open Kaart.

"Mijn stem is gewoon best wel heel hoog, zeker na een wedstrijd", zegt ze in reactie op de commentaren. Haar vriend kon er minder om lachen dan zijzelf. "Hij zei: ik hou zo veel van jou, en dan zie je mensen je deels gewoon wel belachelijk maken."

Hoewel ze snapt dat mensen het grappig vinden, voelde Bol zich er ook door geraakt. Ze had het gevoel dat ze werd uitgelachen. "Ik was gewoon superblij dat ik heel hard had gelopen, en dat vind ik belangrijker."

Ze vond het vooral jammer dat mensen haar op die manier onthielden. "Ik ben wereldkampioen geworden in een wereldrecord. En ik stond een keer in de kantine en iemand zei: je hebt vast veel volgers erbij gekregen. En ik dacht: nou, ik weet niet echt of dit iets is waar ik heel blij mee ben om viraal te gaan."

Toch laat ze zich niet tegenhouden. "Je moet gewoon je eigen ding doen en je weet wie je bent en wat je doet."

“Het hoort er nu eenmaal bij”

De 24-jarige topatlete is niet van plan om interviews te gaan mijden. "Het hoort erbij. Je loopt een wedstrijd en daarna geef je een reactie. Dat is ook een manier om mensen mee te nemen in wat je voelt."

Bol zegt dat ze zich er vrij snel overheen heeft gezet. "Ik dacht wel eens: 'Oh, mijn stem is weer hoog'. Maar ja, het is gewoon wie ik ben." En voor wie haar stem echt niet trekt? Die moeten dan maar het geluid uitzetten, aldus de atlete.

Hart van Nederland/ANP