Bol leidt gemengde estafetteploeg naar Europees goud

De Nederlandse atletiekploeg heeft de eerste dag van de EK indooratletiek in Apeldoorn afgesloten met een gouden medaille. Het kwartet op de 4x400 meter gemengde estafette liep onder aanvoering van vedette Femke Bol naar de Europese titel in een tijd van 3.15,63. Dat was net geen Europees record (3.15,50).

Nick Smidt opende de wedstrijd voor Nederland, daarna kwam Eveline Saalberg in de baan en vervolgens Tony van Diepen. Hij gaf vanuit derde positie het stokje aan Bol, die onder luid gejuich van het publiek in het volle Omnisport de eerste ronde nog even inhield, maar in de tweede ronde over de Belgische atlete heenging en naar de titel snelde.

Gemengd

De zogeheten mixed relay werd voor het eerst gelopen op een EK indoor. Het onderdeel is al wel olympisch. Bol veroverde samen met Lieke Klaver, Eugene Omalla en Isaya Klein Ikkink afgelopen zomer op de Spelen van Parijs olympisch goud. Klaver, Omalla en Klein Ikkink sloegen in Apeldoorn dit estafettenummer over. Ze richten zich op de individuele strijd op de 400 meter.

Bol koos er na de Spelen van Parijs bewust voor geen indoorseizoen te doen. De Amersfoortse had sinds de Spelen van Tokio geen toernooi overgeslagen en voelde behoefte aan rust. Ze zag dus af van individuele optredens op de 400 meter, maar voor de EK vlak om de hoek in Apeldoorn maakte ze een uitzondering. De regerend wereld- en Europees kampioene op de 400 meter indoor voelde zelf ook wel aan dat het Nederlandse publiek haar in actie wilde zien in Omnisport, waar ze twee keer een wereldrecord liep op de 400 meter.

Bol gaf de 5000 toeschouwers waar voor hun geld met een als vanouds spetterend optreden als laatste loper van het estafettekwartet. België rende naar het zilver in 3.16,19 en Groot-Brittannië pakte het brons in 3.16,49.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP