Zitskiër Kampschreur wint eerste Nederlandse gouden medaille op Paralympische Spelen

Zitskiër Jeroen Kampschreur heeft goud gewonnen op de super-G bij de Paralympische Winterspelen in Milaan en Cortina. Het is de eerste gouden medaille voor Nederland op deze Spelen.

De 26-jarige Nederlander ging in Cortina d’Ampezzo van start na de Noorse zesvoudig paralympisch kampioen Jesper Pedersen. Kampschreur wist een kleine achterstand bij de start snel goed te maken en was uiteindelijk 0,72 seconde sneller dan Pedersen. De Noor pakte het zilver, terwijl de Amerikaan Andrew Kurka het brons veroverde.

Vorige week zijn de sporters vertrokken naar Italië, Hart van Nederland was erbij:

2:03 Eerste paralympische sporters onderweg naar Spelen

Tweede paralympische titel

Voor Kampschreur is het de tweede paralympische titel in zijn carrière. Acht jaar geleden won hij al goud op de supercombinatie tijdens de Spelen in Pyeongchang. Bij deze editie was hij bovendien een van de Nederlandse vlaggendragers. Zaterdag leek hij ook kansrijk op de afdaling, maar toen kwam hij ten val.

Niels de Langen, die zaterdag met zilver op de afdaling de eerste Nederlandse medaille van deze Spelen won, eindigde op de super-G als vijfde. De derde Nederlander in de race, Thijn Speksnijder, werd zeventiende.