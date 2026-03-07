Zitskiër Niels de Langen pakt eerste Nederlandse medaille op Paralympische Winterspelen

Zitskiër Niels de Langen (27) heeft de zilveren medaille gewonnen op de afdaling bij de Paralympische Winterspelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo. De Nederlander zette vroeg in de wedstrijd een scherpe richttijd neer. De Canadees Kurt Oatway, winnaar van het brons, gaf 0,18 seconde toe op De Langen. Het goud ging naar Jesper Pedersen uit Noorwegen, die ruim een seconde sneller was.

Het is de derde paralympische medaille voor De Langen. In 2022 won hij op de Winterspelen van Beijing zilver op de slalom en brons op de super combinatie. Het zilver van zaterdag op de afdaling is de eerste medaille van TeamNL van deze Spelen.

Hart van Nederland sprak vorig weekend nog met Niels, vlak voor zijn vertrek naar Milaan:

1:31 Zitskiër Niels mist nog maar één paralympische kleur

Jeroen Kampschreur (26), vooraf een van de favorieten voor een medaille, kwam halverwege zijn afdaling ten val. Hij was onderweg nipt sneller dan Pedersen. Thijn Speksnijder, de derde Nederlandse deelnemer, eindigde als tiende.