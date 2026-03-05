Schema Paralympische Winterspelen 2026: wanneer komt TeamNL in actie?

We hebben de Olympische Spelen in Milaan en Cortina van dit jaar achter de rug. De sporters zijn gehuldigd en langs geweest bij de koning, maar voor de sportliefhebbers is het nog niet klaar. De Paralympische Spelen gaan 6 maart nog van start tot en met 15 maart. Lees in dit artikel wanneer je onze Nederlandse Para-atleten kan spotten.

Vergeleken met de Olympische Spelen, ligt de focus voor de Paralympiërs niet op het schaatsen maar op hele andere sporten. We zitten veel meer in de bergsporten. Denk aan het slalommen, de afdeling voor het alpineskiën of parasnowboarden. 6 maart worden de paraspelen geopend om 20.00 uur met een openingsceremonie.

Het thema van de opening is ‘Life in Motion’. Het draait om verandering en transformatie en 'laat zien hoe kunst kan bijdragen aan een nieuwe kijk op beperking en inclusie', aldus TeamNL.

Eind februari vertrokken de eerste paralympische sporters al richting Italië om daar een mooie prestatie neer te zetten. Hart van Nederland stond op Schiphol om ze uit te zwaaien.

Het sportschema

🏅 = Dit icoon betekent dat TeamNL op dat moment kans maakt op een medaille in dit onderdeel. ❓= Dit icoon betekent dat het nog niet bekend is of TeamNL meedoet; deelname volgt alleen bij het behalen van een finaleplaats.

Datum: Onderdeel: Starttijd: Atleet: Vrijdag 6 maart Openingsceremonie 20:00 Zaterdag 7 maart Parasnowboarden (mannen) cross kwalificatie 11:20 Dean van Kooij (staand) Zaterdag 7 maart Para alpineskiën (vrouwen) afdaling 🏅 11:30 Claire Petit (staand) Barbara van Bergen (zittend) Zaterdag 7 maart Para alpineskiën (mannen) afdaling 🏅 12:00 Jeroen Kampschreur (zittend) Niels de Langen (zittend) Thijn Speksnijders (staand) Zondag 8 maart Parasnowboarden (mannen) cross halve finale en finale 🏅 11:00 ❓Dean van Kooij (staand) Maandag 9 maart Para alpineskiën (vrouwen) Super-G 🏅 11:15 Claire Petit (staand) Barbara van Bergen (zittend) Maandag 9 maart Para alpineskiën (mannen) Super-G 🏅 12:15 Jeroen Kampschreur (zittend) Niels de Langen (zittend) Thijn Speksnijders (staand) Dinsdag 10 maart Para alpineskiën (mannen) combinatie 🏅 09:00 Jeroen Kampschreur (zittend) Niels de Langen (zittend) Thijn Speksnijders (zittend) Dinsdag 10 maart Para alpineskiën (vrouwen) combinatie 🏅 09:00 Claire Petit (staand) Barbara van Bergen (zittend) Dinsdag 10 maart Para alpineskiën (mannen) supercombinatie slalom 🏅 13:00 Jeroen Kampschreur (zittend) Niels de Langen (zittend) Thijn Speksnijders (zittend) Dinsdag 10 maart Para alpineskiën (vrouwen) supercombinatie slalom 🏅 13:00 Claire Petit (staand) Barbara van Bergen (zittend) Donderdag 12 maart Para alpineskiën (vrouwen) reuzenslalom 🏅 09:00 - 14.00 Claire Petit (staand) Barbara van Bergen (zittend) Vrijdag 13 maart Para alpineskiën (mannen) reuzenslalom 🏅 09:00 - 14:40 Jeroen Kampschreur (zittend) Niels de Langen (zittend) Thijn Speksnijders (zittend) Zaterdag 14 maart Para alpineskiën (vrouwen) slalom🏅 09:00 tot 14:35 Claire Petit (staand) Barbara van Bergen (zittend) Zaterdag 14 maart Parasnowboarden (mannen) banked slalom🏅 10:00 tot 13:50 Chris Vos (staand) Dean van Kooij (staand) Zaterdag 14 maart Parasnowboarden (vrouwen) banked slalom 🏅 10:00 tot 13:50 Lisa Vos-Bunschoten (staand) Zondag 15 maart Para alpineskiën (mannen) slalom 🏅 09:00 tot 13:45 Jeroen Kampschreur (zittend) Niels de Langen (zittend) Thijn Speksnijder (zittend) Zondag 15 maart Sluitingsceremonie 20.00 tot 23.30

Geen startmoment missen?

Om geen startmoment van TeamNL te missen tijdens de Olympische Winterspelen 2026, is er ook de TeamNL-app. In deze app ontvang je meldingen zodra Nederlandse sporters in actie komen. Zo weet je precies wanneer je moet inschakelen.