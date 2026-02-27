Zitskiër Niels mist nog maar één paralympische kleur: 'Focus op hoogst haalbare'

Nog maar één nachtje slapen en het grote avontuur gaat beginnen voor Niels de Langen. De paralympisch alpineskiër stapt zaterdagochtend in het vliegtuig naar Milaan om voor de derde keer mee te doen aan de Paralympische Spelen.

De Langen zijn beide benen zijn op zeer jonge leeftijd geamputeerd als gevolg van meningokokken sepsis, een ziekte die hij nog voor z'n eerste verjaardag opliep. Jaren later wist hij de top te bereiken als zitskiër. Tijdens de vorige Paralympische Spelen pakte hij brons en zilver. Hij reist nu met vertrouwen af naar Italië. Zijn grote doel: het winnen van die ene kleur die thuis nog ontbreekt: goud. "De focus ligt op het hoogst haalbare."

Benieuwd naar zijn hele verhaal? Bekijk de bovenstaande video!