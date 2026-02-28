Eerste paralympische sporters onderweg naar Spelen in Italië

Voor vier paralympische sporters van TeamNL was het zaterdagmorgen eindelijk zover: zij vertrokken naar Milaan en Cortina d’Ampezzo. Aanstaande vrijdag beginnen de Paralympische Spelen. De successen van hun olympische collega’s zorgen ervoor dat de para-alpineskiërs met veel vertrouwen afreizen.

Maandag vertrekt ook de tweede groep van vier paralympiërs naar Italië. De Paralympische Spelen duren tot en met 15 maart.

