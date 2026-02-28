Volg Hart van Nederland
Eerste paralympische sporters onderweg naar Spelen in Italië

Olympische Spelen

Vandaag, 23:03

Voor vier paralympische sporters van TeamNL was het zaterdagmorgen eindelijk zover: zij vertrokken naar Milaan en Cortina d’Ampezzo. Aanstaande vrijdag beginnen de Paralympische Spelen. De successen van hun olympische collega’s zorgen ervoor dat de para-alpineskiërs met veel vertrouwen afreizen.

Maandag vertrekt ook de tweede groep van vier paralympiërs naar Italië. De Paralympische Spelen duren tot en met 15 maart.

Wie wil zien hoe de sporters zijn vertrokken, kan de video bovenaan dit artikel bekijken.

Door Redactie Hart van Nederland

