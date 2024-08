Olympiërs gehuldigd in Den Haag: 'Een grote droom en zo onwerkelijk'

De Olympiërs zijn weer terug in het land en nadat ze maandag hun families weer in de armen hebben kunnen sluiten, is het dinsdag tijd voor de huldiging van de medaillewinnaars. En dat betekent ook op de foto met de koning op het bordes.

De sporters worden gehuldigd in de Glazen Zaal in Den Haag.

De sporters en hun coaches kwamen met oranje fietsen aan bij het gebouw aan de Prinsessegracht. Premier Dick Schoof, staatssecretaris Vincent Karremans en chef de mission Pieter van den Hoogenband spreken de winnaars daar toe. Daarna worden de sporters ontvangen door de koning en de koningin op Paleis Huis ten Bosch.

Benieuwd hoe de dag ervaren wordt door de Olympiërs? Bekijk het in bovenstaande video.

Hart van Nederland/ANP