Mountainbikester Pieterse grijpt net naast medaille door lekke band

Mountainbikester Puck Pieterse is er door een lekke band niet in geslaagd Nederland de eerste medaille te bezorgen op de Olympische Spelen van Parijs. Ze reed op de tweede plaats op de Colline d'Élancourt, een heuvel net buiten de stad, toen ze werd getroffen door materiaalpech. Ze werd vierde.

Het goud ging naar de oppermachtige Française Pauline Ferrand-Prévot, de favoriete van het Franse publiek. De publiekslieveling, de hele race luidkeels aangemoedigd door de duizenden toeschouwers langs het parcours, plaatste de beslissende aanval al in de tweede ronde. In totaal werden er zeven ronden van ruim 4 kilometer gereden op de heuvel die in het verleden fungeerde als vuilnisbelt.

Koning Willem-Alexander was met een deel van de koninklijke familie aanwezig bij de mountainbikerace voor vrouwen. Drie jaar geleden was het podium in Tokio nog volledig Zwitsers. De olympische titel ging toen naar Jolanda Neff.

Het koningspaar had erg met Pieterse te doen. Willem-Alexander en Máxima zochten de wielrenster kort na de finish op en knuffelden haar. "Nederland is trots op je, je hebt geweldig gereden. Maar dat zal je nu nog niet zoveel zeggen. Sterkte", zei Willem-Alexander tegen de zichtbaar emotionele renster. "Jouw prestatie is goud waard", voegde prinses Amalia eraan toe. "Arme meid", stelde Máxima.

