10x goud! Na Bergsma wint ook Groenewoud massastart

De 27-jarige Marijke Groenewoud heeft zaterdag een gouden medaille veroverd op de massastart bij de Winterspelen. Het zilver ging naar de Canadese Ivanie Blondin. Mia Manganello won het brons voor de Verenigde Staten. Daarmee heeft de regerend wereldkampioene het recordaantal gouden medailles voor Nederland op tien gebracht.

Voor Groenewoud is het haar tweede medaille op deze Spelen, maar haar eerste gouden. Ze pakte samen met Joy Beune en Antoinette Rijpma-de Jong al zilver op de ploegenachtervolging. Eerder op zaterdag zorgde Jorrit Bergsma voor de negende Nederlandse gouden medaille op de Winterspelen, door met een aanval de olympische titel op de massastart te grijpen.

Sprint van Groenewoud

Valérie Maltais kwam vroeg in de wedstrijd ten val, maar de Canadese kon met nog tien ronden te gaan terugkeren in het peloton. Op een aanval van Sandrine Tas reageerde Bente Kerkhoff. Bij een tweede versnelling van de Belgische sloot ook Francesca Lollobrigida aan. Kerkhoff hield daarna het tempo in het peloton hoog in aanloop naar de eindsprint.

Met nog één ronde te gaan zette Groenewoud haar sprint in en nam ze direct een grote voorsprong. Blondin en Manganello kwamen niet meer in de buurt en sprintten naar de resterende medailles.

Nederlandse medaille spiegel

Nederland sluit de Spelen in Milaan af met tien keer goud, zeven keer zilver en drie keer brons. De viermansbob komt zondag nog in actie, maar staat halverwege op de dertiende plaats en lijkt uit zicht voor de medailles.