Bergsma verovert overtuigend olympisch goud bij massastart op Winterspelen

De Nederlandse schaatser Jorrit Bergsma heeft de massastart bij de mannen overtuigend gewonnen. Daarmee heeft hij een olympische gouden medaille veroverd. Op de 10 kilometer won hij deze Winterspelen al een bronzen medaille.

Met deze gouden medaille heeft de 40-jarige Bergsma Nederland geholpen aan een recordaantal gouden medailles op de Winterspelen. Het is zijn tweede olympische titel, na zijn goud op de 10 kilometer bij de Spelen van Sotsji in 2014.