Laatste dag Winterspelen: Velzeboer en Bergsma krijgen grote eer bij slot

Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma dragen zondag de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen. Opvallend: de ceremonie is niet in Milaan, maar in het historische Verona. Daar sluiten de sporters hun succesvolle toernooi af.

Velzeboer maakte grote indruk op het shorttrack. Ze pakte goud op de 500 en de 1000 meter. Chef de mission Carl Verheijen noemt haar prestatie "unieke prestatie" in een persbericht van TeamNL. "Bovendien is ze een ware teamspeler", zegt Verheijen. Over haar val in de mixed relay en haar comeback daarna zegt hij: "Dat ze zich na haar val in de mixed relay zo revancheerde, getuigt van grote veerkracht. Ze is een voorbeeld voor velen."

Fans van Velzeboer waren enorm trots toen ze haar tweede gouden plak pakte:

0:53 Shorttracker Xandra Velzeboer verovert olympisch goud op 1000 meter

Ook Jorrit Bergsma krijgt de eer. De 40-jarige langebaanschaatser won zaterdag goud op de massastart. Eerder deze Spelen pakte hij al brons op de 10 kilometer. Volgens Verheijen is de keuze "niet alleen vanwege zijn prestaties in Milaan, maar een beloning voor zijn hele carrière".

Bergsma won 12 jaar na zijn eerste olympische titel opnieuw goud. "Omdat hij al zo lang aan de top staat en vandaag zoveel sterke tegenstanders verslaat, verdient hij het grootst mogelijke respect", aldus Verheijen.

Geen rol voor Van 't Wout

Opvallend is dat shorttracker Jens van 't Wout, de meest succesvolle Nederlandse olympiër van deze Spelen, de vlag niet draagt. Hij had die eer al tijdens de openingsceremonie in stadion San Siro in Milaan.

De slotceremonie vindt plaats in de Arena di Verona, een Romeins amfitheater met plek voor 20.000 toeschouwers. In de arena, waar normaal opera en theater worden opgevoerd, begint het spektakel om 20.30 uur.