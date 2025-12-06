Volg Hart van Nederland
F1-fans opgelet: zo laat start de kwalificatie in Abu Dhabi

Formule 1

Vandaag, 08:16

De slotfase van het Formule 1-seizoen komt eraan. Zaterdag kan wel eens de belangrijkste kwalificatie van het jaar worden. Max Verstappen maakt ondanks zijn achterstand nog steeds kans op zijn vijfde wereldtitel, maar dan moet alles dit weekend precies goed vallen. De kwalificatie bepaalt of hij zondag überhaupt in de positie komt om toe te slaan.

De kwalificatie zelf is simpel: in drie rondes (Q1, Q2 en Q3) strijden de coureurs om de beste startpositie voor de race. Hoe sneller je rondetijd, hoe verder je vooraan mag starten.

Wat heeft Verstappen nodig?

Verstappen staat twaalf punten achter op Lando Norris, met Oscar Piastri vier punten daarachter. In de race heeft Verstappen meerdere scenario's om alsnog kampioen te worden, maar de makkelijkste is duidelijk: winnen. Als Norris dan vierde of lager eindigt, pakt Verstappen de titel. Dat maakt vooral de startpositie cruciaal. Een slechte kwalificatie kan zijn kansen meteen slopen.

