F1-coureurs in bloemenwagen bij voorstelrondje publiek Zandvoort

Een kleurrijke bedoeling op het circuit van Zandvoort zondagmiddag, waar de coureurs van de Formule 1-teams zich rond lieten rijden op een praalwagen. De wagen was compleet versierd met maar liefst 150.000 bloemen, uiteraard afkomstig uit de bollenstreek. Dit alles om zich te presenteren aan het publiek, dat zich een stuk minder divers had uitgedost: daar overheerste vooral... oranje.

De tribunes langs het circuit zitten zo goed als vol. Uit de duizenden kelen klinken veel aanmoedigingsliederen, met name voor Max Verstappen. Kortom: de sfeer zit er goed in. De Red Bull-coureur start om 15.00 uur vanaf de tweede plek. Mocht hij de race winnen, dan is dat voor de vierde keer op rij dat hij de beker in Zandvoort meer naar huis mag nemen.

'Lastig'

De drievoudig wereldkampioen genoot zichtbaar van de toejuichingen. "Fantastisch om te zien. Hiervan krijg ik een grote lach op mijn gezicht", zei hij in een kort interview op de praalwagen. "Nooit verwacht dat de Formule 1 in Zandvoort zou terugkeren. Ik heb de afgelopen drie jaar gewonnen, maar dit jaar zal het lastig worden. Ik ga er vol voor en ga mijn best doen."

En dat is zeker een goed idee. Zijn voor nu grootste rivaal Lando Norris staat op pole position en de wagen van de coureur van McLaren was zaterdag aanzienlijk veel sneller dan de andere auto's. "We hebben upgrades doorgevoerd en daar is de auto duidelijk beter van geworden. Ik ben altijd op mijn hoede voor Max Verstappen, maar kan er ook op vertrouwen dat mijn auto een uitstekende snelheid heeft", aldus de Brit.

Hart van Nederland/ANP