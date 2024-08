Tienduizenden Formule 1-fans komen met de trein aan in Zandvoort

Zo'n 34.000 reizigers zijn vrijdag om 12.30 uur al met de trein van Amsterdam Centraal naar Zandvoort gereisd, waar dit weekend de Dutch Grand Prix plaatsvindt.

Om alle racefans bij het circuit te krijgen, zet de NS dit F1-weekend tot 22.00 uur twaalf treinen per uur in tussen de stations. Volgens een NS-woordvoerster zijn inmiddels de meeste toeschouwers aangekomen in de badplaats waar om 12.30 uur de eerste vrije training van start ging.

Op Amsterdam Centraal worden de treinen niet te vol gestopt, zodat er nog plek is voor mensen die instappen op latere stations. "Alles verliep vanochtend soepel en de sfeer is goed, nu de terugreis nog", aldus de woordvoerster. De drukte neemt volgens haar af nu de eerste vrije training aan de gang is tot 13.30 uur. Op de boulevard richting het circuit is nog altijd een flinke stroom mensen te zien, maar die dunt wel uit. Na veel regen, leek er rond 13.00 uur een zonnetje door te breken.