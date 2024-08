Weer drie arrestaties in Zandvoort tijdens Dutch Grand Prix-weekend

In Zandvoort zijn zaterdagavond opnieuw drie mensen gearresteerd in het centrum, zo meldde burgemeester David Moolenburgh zondagochtend. De arrestaties volgden op vrijdagavond, toen ook drie personen werden opgepakt wegens opstootjes. De reden voor de aanhoudingen zaterdagavond was het niet kunnen identificeren van de betrokkenen.

Ondanks deze incidenten beschreef Moolenburgh de sfeer in het dorp als "goed". Volgens hem was het druk in Zandvoort, vooral rond 21.30 uur, maar bleef alles beheersbaar.

Positief over raceweekend

De burgemeester toonde zich tevreden over het verloop van de Dutch Grand Prix dit weekend. Het noodweer dat zaterdagavond na de kwalificatie losbarstte, leidde volgens hem niet tot grote problemen. "Er waren wat dingen omgewaaid, maar de uitstroom verliep soepel," aldus Moolenburgh.

Ook Formule 1-wethouder Jan-Jaap de Kloet sprak positief over het weekend, dat hij omschreef als "buitengewoon relaxed". Hij benadrukte dat de sfeer goed was en dat bezoekers zichtbaar genoten van hun tijd op het circuit. De Kloet kijkt uit naar de race van zondagmiddag, die volgens hem spannend belooft te worden, met Max Verstappen die vanaf de tweede positie start, achter Lando Norris.