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Dutch Grand Prix 2026: alle tijden van de Formule 1 in Zandvoort

Formule 1

Vandaag, 10:41

Dit weekend vindt de allerlaatste Dutch Grand Prix plaats in Zandvoort, met dit keer ook op zaterdag een sprintrace. Dat betekent dat er op vrijdag maar één vrije training is. Het volledige programma van de Formule 1 in Zandvoort en alle tijden lees je hier.

Na de zomerstop wordt het Formule 1-seizoen vrijdag hervat. Circuit Zandvoort is voor de zesde keer op rij het decor voor de Grand Prix van Nederland. Max Verstappen won de race drie keer.

Programma Formule 1 Zandvoort: alle tijden

Vrijdag

Vrije training: 12.30 – 13.30 uur

Sprintkwalificatie: 16.30 – 17.15 uur

Zaterdag

Sprintrace: 12.00 – 13.00 uur

Kwalificatie: 16.00 – 17.00 uur

Zondag

Race: 15.00 – 17.00 uur

Wie komend weekend naar Zandvoort afreist voor de Formule 1, doet er verstandig aan om naast de zonnebril ook de regenjas in de tas te stoppen.

In bovenstaande video leggen we je uitgebreid uit wat er nodig is om de Formule 1 opnieuw naar Nederland te krijgen.

Door Redactie Hart van Nederland

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