Regenjas mee naar Formule 1? Dit wordt het weer in Zandvoort

Wie komend weekend naar Zandvoort afreist voor de Formule 1 doet er verstandig aan om naast de zonnebril ook de regenjas in de tas te stoppen. Het weer lijkt tijdens het raceweekend van 21 tot en met 23 augustus namelijk een behoorlijk wisselvallige te worden, meldt meteoroloog Dennis Wilt. En dat kan niet alleen voor natte fans op de tribunes zorgen, maar ook voor extra spektakel op het circuit.

De zomer heeft inmiddels een flinke omzwaai gemaakt. Na een lange hete en kurkdroge periode valt er deze week eindelijk weer eens regen. Richting het weekend komt de zon weer wat vaker door, maar vooral langs de kust kunnen ook nog buien vanaf zee binnentrekken. Met een straffe noordwestenwind vanaf de Noordzee is een extra laagje kleding en een poncho op de open tribunes en in de duinen geen overbodige luxe.

Wat wordt het weer tijdens de Grand Prix?

Zandvoort heeft een bijzonder element dat veel andere Formule 1-circuits niet hebben: de zee praktisch naast de deur. De wind ondervindt boven zee nauwelijks weerstand en kan daardoor behoorlijk stevig de kust binnenkomen. Het zeewater is bovendien al flink opgewarmd deze zomer. Dat maakt de ontwikkeling van buien momenteel gemakkelijker dan boven land.

Op vrijdag, wanneer de eerste trainingen worden verreden, is de kans op regen vrij groot. Er trekken af en toe donkere wolkenvelden over en er valt zo nu en dan een bui. Met een veelal matige noordwestenwind wordt het met ook af en toe wat zon een graad of 20. Ook zaterdag ligt een bui op de loer en is het met 19 graden bovendien aan de frisse kant.

Tijdens de Grand Prix op zondag is het wat rustiger met meer ruimte voor de zon en zo'n 20 graden. Maar houd ook dan de paraplu of de poncho bij de hand. We zijn nog een aantal dagen verwijderd van het raceweekend, dus de exacte timing van buien is nog lastig te voorspellen.

Wisselvallig, maar een interessante race

Voor de Formule 1-teams kan zo'n weersverwachting voor flink wat hoofdbrekens zorgen. Een natte baan vraagt om andere banden en een andere afstelling dan een droge baan. En als buien elkaar afwisselen met droge perioden, kan de timing van een bandenwissel ineens een beslissende factor worden. Zandvoort is daarbij toch al geen eenvoudig circuit. Het is smal, technisch en kent hoogteverschillen en kombochten. Voeg daar een nat wegdek aan toe en een klein foutje is snel gemaakt.

Juist losse buien kunnen tijdens een race voor interessante situaties zorgen. Het ene deel van het circuit kan dan nat zijn terwijl het een paar kilometer verderop nog droog is. Coureurs en teams moeten dan binnen enkele seconden beslissen, doorrijden op slicks (gladde banden) of toch naar binnen voor regenbanden? Dat zijn de omstandigheden waarin een race volledig op zijn kop kan worden gezet. Als je hoopt op een spannende race is het verwachte wisselvallige weer dus helemaal geen slecht nieuws. Regen en Formule 1 zijn vaak een spectaculaire combinatie.