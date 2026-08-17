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Kedeng kedeng, Stefan rijdt voor het laatst op Max Express naar F1 Zandvoort

Formule 1

Gisteren, 20:14

Dit weekend rijdt de speciaal omgedoopte Max Express weer om tienduizenden Formule 1-fans naar Zandvoort te brengen. Al die jaren was dat haast een militaire operatie, maar die aanpak heeft er ook aan bijgedragen dat de Nederlandse GP internationaal op de kaart is gezet. Voor conducteur Stefan wordt deze editie extra bijzonder: hij rijdt voor het laatst mee op de trein.

Niet alleen zijn conducteurshart gaat dit weekend sneller kloppen, maar ook zijn Formule 1-hart. "Ik sta altijd vooraan om tijdens de GP te werken", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Dit jaar sta ik er alleen voor de vrijdag en zaterdag op, maar ik zet gerust mijn privéplannen aan de kant als de zondag er ineens bij komt."

Hoe de rit er dit weekend uti gaat zien, zie je in bovenstaande video.

Extra perrons en extra trap

De NS verwacht tijdens de Grand Prix dagelijks 50.000 reizigers van en naar Zandvoort te vervoeren. Om die enorme stroom reizigers aan te kunnen, is de dienstregeling in het hele land aangepast. Dit weekend vindt ook festival Lowlands plaats. Op station Zandvoort komen extra perrons en op overstapstation Haarlem komt een extra trap. Door de sprintrace op zaterdag om 12.00 uur wordt al vroeg drukte verwacht.

Door Jamie van Velzen

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