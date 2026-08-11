Laatste keer Formule 1 in Zandvoort: 'Zal het enorm missen'

Zandvoort maakt zich op voor de allerlaatste Dutch Grand Prix. Op het circuit zijn de voorbereidingen voor het raceweekend in volle gang. Ook in het dorp leeft het afscheid, onder meer bij groot Formule 1-fan Ans Veldwisch. "De gezelligheid in Zandvoort zal ik enorm missen", vertelt ze.

Ans bezocht de Formule 1 in Zandvoort drie keer en herinnert zich vooral de gezellige sfeer. Deze laatste editie is ze er niet bij. De tickets zijn te duur en haar man is slecht ter been. Daarom kijken ze de races thuis op televisie. Het huis is al helemaal versierd en het stel zit klaar voor het laatste raceweekend in eigen dorp.

Dat de Formule 1 uit Zandvoort verdwijnt, vindt Ans jammer. Ze heeft wel begrip voor het besluit. Eerder werd al bekend dat de Dutch Grand Prix stopt, mede vanwege de grote financiële risico's en het ontbreken van een financieel vangnet.

Hoop op terugkeer

Helemaal afscheid nemen doet Ans nog niet. Ze hoopt dat de Formule 1 in de toekomst toch weer terugkeert naar Zandvoort. Voorlopig wacht eerst nog één laatste editie, met onder meer een Sprint Race en entertainment rond het evenement.