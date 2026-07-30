Rechter helpt Formule 1 in jacht op makers van frauduleuze nepwebsites

Twee Nederlandse bedrijven moeten informatie verstrekken over personen achter websites die niet-bestaande Formule 1-tickets aanboden. De Formule 1 eiste dit in een kort geding in de rechtbank Den Haag. Metaregistrar en Mijndomein moeten de informatie binnen 24 uur verstrekken, anders moeten zij een dwangsom betalen van 1000 euro per dag tot maximaal 100.000 euro.

Tijdens de zitting twee weken geleden bleek dat het ging om zeker twaalf professioneel uitziende websites waarbij de officiële logo's van de Formule 1 zonder toestemming werden gebruikt en bezoekers werden opgelicht. De zaak kwam aan het licht door een tip van een Italiaan in september 2025. De man had 2600 euro betaald aan een bedrijf in Amsterdam voor kaartjes voor de Grote Prijs van Monza, maar ontving de tickets nooit.

De afgelopen jaren was het in Zandvoort tijdens de Grand Prix één groot feest. In de bovenstaande video zie je hoe het dorp ieder jaar toeleeft naar het evenement, dat dit jaar voor het laatst wordt gehouden.

Een deel van deze websites was geregistreerd via de gedaagde bedrijven. Formule 1 heeft geprobeerd om contact te leggen met de personen achter de websites, maar dat is niet gelukt. Daarom probeerde zij de gegevens via een kort geding in handen te krijgen.

Frauduleuze sites

Volgens de rechter staat vast dat de websites inbreuk hebben gepleegd op het merk van de autosportorganisatie en dat er fraude is gepleegd door de sites. De rechter oordeelt dat de Formule 1 er belang bij heeft om de gegevens te ontvangen om zo deze fraude tegen te gaan. "Het verkrijgen van de gegevens zal de Formula 1 Companies dus een stap dichter bij de partijen achter de frauduleuze websites kunnen brengen."

De bedrijven hoeven van de rechter niet te stoppen met het aanbieden van hun diensten als tussenpersoon, zoals geëist door Formule 1, omdat de betreffende websites inmiddels offline zijn. Een inhoudelijke controle voorafgaand aan het registreren van een website vindt de rechtbank een te zwaar middel.