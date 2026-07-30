OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Rechter helpt Formule 1 in jacht op makers van frauduleuze nepwebsites

Crime

Vandaag, 14:37

Link gekopieerd

Twee Nederlandse bedrijven moeten informatie verstrekken over personen achter websites die niet-bestaande Formule 1-tickets aanboden. De Formule 1 eiste dit in een kort geding in de rechtbank Den Haag. Metaregistrar en Mijndomein moeten de informatie binnen 24 uur verstrekken, anders moeten zij een dwangsom betalen van 1000 euro per dag tot maximaal 100.000 euro.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

Tijdens de zitting twee weken geleden bleek dat het ging om zeker twaalf professioneel uitziende websites waarbij de officiële logo's van de Formule 1 zonder toestemming werden gebruikt en bezoekers werden opgelicht. De zaak kwam aan het licht door een tip van een Italiaan in september 2025. De man had 2600 euro betaald aan een bedrijf in Amsterdam voor kaartjes voor de Grote Prijs van Monza, maar ontving de tickets nooit.

De afgelopen jaren was het in Zandvoort tijdens de Grand Prix één groot feest. In de bovenstaande video zie je hoe het dorp ieder jaar toeleeft naar het evenement, dat dit jaar voor het laatst wordt gehouden.

Een deel van deze websites was geregistreerd via de gedaagde bedrijven. Formule 1 heeft geprobeerd om contact te leggen met de personen achter de websites, maar dat is niet gelukt. Daarom probeerde zij de gegevens via een kort geding in handen te krijgen.

Frauduleuze sites

Volgens de rechter staat vast dat de websites inbreuk hebben gepleegd op het merk van de autosportorganisatie en dat er fraude is gepleegd door de sites. De rechter oordeelt dat de Formule 1 er belang bij heeft om de gegevens te ontvangen om zo deze fraude tegen te gaan. "Het verkrijgen van de gegevens zal de Formula 1 Companies dus een stap dichter bij de partijen achter de frauduleuze websites kunnen brengen."

De bedrijven hoeven van de rechter niet te stoppen met het aanbieden van hun diensten als tussenpersoon, zoals geëist door Formule 1, omdat de betreffende websites inmiddels offline zijn. Een inhoudelijke controle voorafgaand aan het registreren van een website vindt de rechtbank een te zwaar middel.

Door ANP

Lees ook

Formule 1 wil gegevens van vermoedelijke ticketoplichters via rechter afdwingen
Formule 1 wil gegevens van vermoedelijke ticketoplichters via rechter afdwingen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.