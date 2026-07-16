Formule 1 wil gegevens van vermoedelijke ticketoplichters via rechter afdwingen

Twee Nederlandse bedrijven zijn voor de rechter gedaagd in een kort geding in Den Haag. Het bedrijf achter de Formule 1 wil dat de bedrijven informatie verstrekken over de personen achter malafide ticketwebsites. Hiermee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren de gegevens echter te verstrekken.

Het gaat om zeker twaalf professioneel uitziende websites waarbij de officiële logo's van de Formule 1 zonder toestemming worden gebruikt en bezoekers worden opgelicht. De organisatie werd hierover in september 2025 getipt door een Italiaan, die 2.600 euro had betaald aan een bedrijf in Amsterdam voor kaartjes voor de Grote Prijs van Monza, maar deze nooit ontving.

"Dit is de kans voor de Formule 1 om eindelijk een stap dichter bij de daadwerkelijke fraudeurs te komen", aldus de advocaat van de autosportorganisatie.

De afgelopen jaren was het in Zandvoort tijdens de Grand Prix één groot feest. In de bovenstaande video zie je hoe het dorp ieder jaar toeleeft naar het evenement, dat dit jaar voor het laatst wordt gehouden.

Bedrijven weigeren gegevens te delen

Metaregistrar en Mijndomein zijn de bedrijven die de informatie zouden moeten verstrekken. Metaregistrar houdt zich bezig met het registreren van domeinnamen. Mijndomein verzorgt domeinnaamregistratie en webhosting.

De Formule 1 wil onder meer informatie over rekeningnummers, contactgegevens en de activiteiten van IP-adressen. De bedrijven gaan ervan uit dat de gegevens die bij hen bekend zijn, niet die van de daadwerkelijke oplichters zijn. "De gegevens die wij hebben, zijn of vals of van iemand die daar niks van weet." Het gaat onder meer om gegevens die zijn buitgemaakt na een datalek. De bedrijven willen niet dat onschuldigen worden gedupeerd.

Ook zouden oplichters namen van beroemdheden opgeven. "Als we doorkrijgen dat het gaat om Jennifer Lopez en een adres in Hollywood, dan zullen we er niks mee doen", beloofde de advocaat van de Formule 1.

De rechter gaf de partijen de kans om het geschil onderling op te lossen, maar dat leverde geen resultaat op. Daarom doet de rechter op 30 juli uitspraak.