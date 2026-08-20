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Vader Paul en zoon Sjoerd voor het laatst de baan op marshall

Formule 1

Vandaag, 19:46

Als een coureur crasht en van de baan raakt, komen de marshals in de oranje pakken in actie. Deze speciaal opgeleide vrijwilligers zorgen ervoor dat alles rond het circuit veilig verloopt. In Zandvoort zijn dat veelal Nederlandse vrijwilligers. Paul en zijn zoon Sjoerd staan al jaren als marshal langs het circuit.

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De dag voor de Grand Prix begint, staat voor vader en zoon in het teken van een laatste doorloop. Ze hebben door de jaren heen veel bijzondere momenten meegemaakt op het circuit, maar sommige herinneringen springen eruit.

"Toen Daniel Ricciardo in 2023 uit de bocht vloog en zijn pols brak, hebben we hem achteraf een pakje stroopwafels gegeven om hem op te peppen", vertelt Paul trots. "Dat kon hij enorm waarderen."

Liefde gevonden

De Nederlandse marshals kregen de afgelopen jaren ook veel lof van Formule 1-fans. In de pauzes en tussen de races door zorgden ze voor vermaak op de tribunes.

Voor Sjoerd heeft de Grand Prix van Zandvoort nog een heel andere bijzondere herinnering opgeleverd. Dankzij het evenement leerde hij zijn huidige vriendin Daniela kennen. Ook zij was als vrijwilliger aan het werk.

Zien hoe de mannen en Daniela zich klaarmaken voor hun generale repetitie? Bekijk dan bovenstaande video.

Door Jamie van Velzen

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