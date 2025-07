Verstappen weer de baas: eerste sprintzege van het seizoen is binnen

Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps haalde de viervoudig wereldkampioen al in de eerste ronde Oscar Piastri in, die toen nog aan kop ging. Daarna bleef de Red Bull-coureur tot het einde van de race aan de leiding.

Piastri kwam als tweede over de finish in zijn McLaren, vlak voor zijn teamgenoot Lando Norris.

Voor Verstappen is het zijn eerste sprintrace-overwinning van dit Formule 1-seizoen. In totaal heeft hij nu twaalf zeges in sprintraces achter zijn naam staan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

ANP