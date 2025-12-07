Max Verstappen jaagt op 5e wereldtitel: zo laat start de race in Abu Dhabi

Max Verstappen staat zondag voor de belangrijkste en misschien wel spannendste race van het seizoen. Ondanks zijn puntenachterstand maakt hij nog altijd kans op zijn vijfde wereldtitel. De Nederlander begint bovendien vanaf een droomplek: poleposition. Het is de beste uitgangspositie die hij kon wensen, maar het blijft spannend, want zijn twee grootste rivalen staan direct achter hem.

De McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri starten namelijk op plek twee en drie. Beide coureurs zijn direct gevaar voor Verstappen, niet alleen in de race maar ook in de strijd om het kampioenschap. Norris staat twaalf punten voor op de Nederlander, met Piastri daar nog eens vier punten achter. Verstappen weet dat er geen fout mag worden gemaakt.

Wat heeft Verstappen in de race nodig?

Het makkelijkste scenario is helder: als Verstappen wint, dan wordt hij kampioen wanneer Norris vierde of lager eindigt. Piastri mag dan overal finishen. Wordt Verstappen tweede, dan blijft de titel ook mogelijk, maar dan moet Norris achtste of lager finishen én Piastri derde of lager. Een derde plek van Verstappen houdt de droom nog steeds levend, al moeten Norris en Piastri dan nog verder terugzakken.

Bron: Instagram/F1

Verstappen zelf zei eerder deze week dat hij "volkomen ontspannen" aan de race begint. Volgens hem voelt alles wat hij dit weekend wint "als een bonus". Toch weet hij dat het tempo van McLaren een flinke uitdaging kan worden. Hij hoopt dat strategie een sleutelrol gaat spelen: "Als je op het juiste moment de juiste beslissingen neemt, krijgen we misschien wel de kans."

Hoe laat begint de race?

De Grand Prix van Abu Dhabi start zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd. Iedereen die wil zien hoe dit titeldrama afloopt, moet dus op tijd klaarzitten.