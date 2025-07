Oranje-fans opgelet: dit zijn de budgettips voor je EK-bezoek aan Zurich

De tweede wedstrijd van de Oranjeleeuwinnen tegen Engeland staat al bijna voor de deur, dit keer in Zurich. En Zurich? Dat is geen goedkope stad, in het ook dure Zwitserland. Veel fans hebben al maatregelen genomen, bijvoorbeeld zelf boodschappen meenemen. Maar zo duur hoeft een bezoek helemaal niet te zijn: oud-voetbalster Rianne Schorel woont in Zurich en laat Hart van Nederland zien hoe je je kunt vermaken in de stad voor niet al te veel geld. De accommodatie en wedstrijdtickets zijn tenslotte ook niet gratis voor onze supporters.

Een goedkope braadworst eten? Lunchen in het park, of kajakken op het meer? Het kan allemaal, en het is helemaal niet duur, laat Rianne zien in bovenstaande video. De oud-profvoetbalster verhuisde een jaar geleden naar de stad. "Ik wil hier niet meer weg. Ik ben heel ziek van covid geweest en zocht de rust. Die vond ik hier. Het had zo moeten zijn."