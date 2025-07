Van deze speelsters hebben we de hoogste verwachtingen dit EK

De Oranjeleeuwinnen trappen zaterdagavond het Europese toernooi in Zwitserland af tegen Wales. Onder leiding van bondscoach Andries Jonker hopen de leeuwinnen de tweede Europese titel binnen te slepen. Ook Nederlanders zijn ze hoopvol, blijkt uit het Hart van Nederland-panel.

Uit het panel onder bijna 3.000 respondenten blijkt dat 61 procent verwacht dat Nederland minstens de halve finale haalt. 31 procent denkt zelfs aan een finaleplek, en 20 procent gelooft dat Oranje Europees kampioen wordt. Er is ook een groep Nederlanders, 19 procent, die denkt dat de Oranjeleeuwinnen niet verder dan de groepsfase komen.

Alle ogen op Miedema

Van het panel heeft daarnaast 46 procent de meeste hoop gevestigd op Vivianne Miedema. Na een langdurige blessure hopen veel fans dat ze weer op topniveau speelt én haar honderdste interlandgoal maakt. Ook worden er veel verwachtingen uitgesproken over middenvelders Jackie Groenen (30 procent) en Daniëlle van de Donk (29 procent). Verder heeft 25 procent vertrouwen in Sherida Spitse, en 23 procent in de teruggekeerde aanvaller Lineth Beerensteyn.

Of Beerensteyn zaterdag in de basis start tegen Wales, is nog onzeker. Dat zei bondscoach Andries Jonker vrijdag tijdens een persconferentie in Luzern. Shanice van de Sanden is als reserve meegereisd naar Zwitserland, omdat Beerensteyn eerder geblesseerd raakte. Waarschijnlijk keert Van de Sanden binnenkort terug naar huis, omdat Jonker er niet van uitgaat dat Beerensteyn alsnog afhaakt voor het EK.

De wedstrijd tegen Wales wordt zaterdag 5 juli om 18.00 uur gespeeld in Luzern, Zwitserland. De wedstrijd is live te volgen op NPO 1 en via NOS.nl.