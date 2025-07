Oranjeleeuwinnen winnen eerste EK-wedstrijd met ruime cijfers van Wales

De Oranje Leeuwinnen zijn het EK in Zwitserland sterk begonnen. In Luzern rekende het elftal van bondscoach Andries Jonker met 3-0 af met debutant Wales, een broodnodige overwinning in een zware poule. De overwinning van Nederland had een extra goud randje: Vivianne Miedema (0-1) maakte haar honderdste interlanddoelpunt en staat daarmee op eenzame hoogte voor Nederlanders die gescoord hebben voor Oranje.

Vivianne Miedema brak de ban vlak voor rust met haar honderdste treffer in het shirt van Oranje. Daarmee liet de spits zien dat haar rentree na maandenlang blessureleed serieuze vormen aanneemt. De tweede helft liep beter voor de Leeuwinnen: Victoria Pelova en Esmee Brugts zorgden met hun doelpunten voor een ruime eindstand.

Voorafgaand van de wedstrijd Wales-Nederland werd er een Oranjemars gehouden, hieronder zie je de beelden:

1:56 De sfeer zit er al goed in bij Oranjemars door Luzern

Vertrouwen tanken

De zege op Wales geeft het Nederlands elftal vertrouwen. Dat zei Victoria Pelova kort na afloop van de wedstrijd bij de NOS. "De openingswedstrijd moet je winnen. Ook mooi voor alle fans die zijn meegereisd", zei Pelova, die zelf een van de drie doelpunten maakte en een assist gaf. "De connecties in het team komen er. Zelf ben ik blij met mijn goal en assist en dat na een blessureperiode. Daar geniet ik van."

Volgende wedstrijden

Wales is de laagst geplaatste ploeg in de groep, waardoor winst voor Nederland eigenlijk een must was. Dat lukte, al was de eerste helft nog moeizaam. In de volgende groepsduels wachten zwaargewichten Engeland en Frankrijk. Die landen treffen elkaar vanavond om 21.00 uur. De volgende tegenstander voor Nederland is Engeland (woensdag 9 juli om 18.00 uur) en Frankrijk (zondag 13 juli om 21.00 uur).

Een positief signaal richting die wedstrijden is de terugkeer van Lineth Beerensteyn. Zij viel in de 70e minuut in voor Miedema, nadat ze hersteld is van een spierblessure.