Zo juich jij eerder dan je buren: dit is de snelste manier om EK te kijken

Er is niets vervelenders dan helemaal zenuwachtig een voetbalwedstrijd kijken en vervolgens je buren al keihard horen juichen. Hoe voorkom je bij de volgende EK Voetbal-wedstrijd dat jouw televisie-uitzending later te zien is? We zochten het voor je uit.

De liveverbinding kan zomaar tientallen secondes schelen. Dat heeft onder meer te maken met de manier van televisie kijken, via bijvoorbeeld apps, streams, digitale kabel et cetera. Uit onderzoek blijkt dat eigenlijk de ouderwetse analoge kabel-tv, via de coax-kabel, het snelst is, maar deze optie wordt niet meer op deze manier aangeboden.

Het signaal dat vroeger via deze manier binnenkwam, moet nu worden omgezet naar een digitaal formaat. Dat kan worden afgespeeld op verscheidene manieren. De manier om het snelst te juichen is volgens RTL om te kijken via het tv-kastje van je provider. Digitale kabel is daarbij het snelst, niet de satelliet. En als je daarbij ook nog eens gebruikmaakt van de coax-kabel (en niet draadloos) ben je ook nog sneller.

Apps/streams

Kijken via apps of streams is trager omdat het signaal niet alleen moet worden omgezet naar een digitaal formaat, maar ook nog eens een digitaal formaat om te kunnen streamen. En dat is ook nog eens afhankelijk van je internetverbinding.

Daarnaast: hoe hoger de beeldkwaliteit, hoe langer het duurt voordat de beelden binnenkomen op je televisie. En zijn elementen als ondertiteling ook nog van invloed op de snelheid.

Ultieme tip

Daarom is het belangrijk om lagere beeldkwaliteit aan te zetten. De ultieme tip wordt gegeven door Ferry Ouwendijk, eigenaar van een mediabedrijf dat zich veel bezighoudt met live-uitzendingen, bij Omroep West. Hij zegt dat de beste manier is om via de kabel van je provider op een settop-box te kijken, in een lagere beeldkwaliteit op een snelle tv.