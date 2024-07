Oranjefans in Berlijn opgelet: nu nog zomers warm, maar vanavond onweer

In Berlijn, waar het Nederlands Elftal het zaterdagvanavond opneemt tegen Turkije, is het op dit moment nog lekker zonnig en zomers warm. Maar het is volgens meteoroloog Dennis Wilt wijs om de weerapps goed in de gaten te houden als je vandaag naar de Duitse stad afreist.

Zaterdagmiddag neemt de bewolking daar namelijk toe en is het drukkend en tropisch warm, met een maximumtemperatuur rond de 30 graden. Maar later vanmiddag en vanavond neemt de kans op een verfrissende regen- of onweersbui wel toe.

Het lijkt erop dat rond 16 uur zaterdagmiddag het weer langzaam omslaat met wat meer bewolking. De temperatuur daalt dan vrij snel naar zo'n 20 graden. En vanaf 17 uur begint het met regenen en waarschijnlijk onweren.

Zin in de Oranjemars

Ben je onderweg naar of al in Berlijn om straks gezellig mee te lopen met de Oranjemars? Houd er dan dus rekening mee dat je nat wordt en dat je misschien ook ergens moet schuilen.

Veel fans waren vanochtend al vroeg uit de veren om de trein richting Berlijn te pakken. In de video hierboven zie je wie we waar troffen, zoals een stel dat eigenlijk een romantisch weekendje naar Berlijn had gepland dat nu erg gelukkig samenvalt met het EK.