11 feitjes om als een echte kenner over te komen tijdens Nederland-Turkije

Zaterdagavond staan Nederland en Turkije tegenover elkaar in de kwartfinale van het EK. Miljoenen mensen in ons land zullen de wedstrijd kijken. Maar hoe maak je indruk op je familie en vrienden tijdens dit voetbalfeest? Met 11 interessante weetjes, op een rij gezet door Hart van Nederland.

1. Primeur op EK of WK

Het Nederlands elftal en Turkije treffen elkaar zaterdag voor het eerst op een eindtoernooi. Wel waren er veertien ontmoetingen in kwalificatiewedstrijden voor het WK en EK en in vriendschappelijke wedstrijden. Oranje won er zes, Turkije vier en vier keer was het onbeslist. Bondscoach Ronald Koeman deed als speler mee in twee kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, voor het WK van 1994. Oranje won beide ontmoetingen met 3-1.

2. Dreigende schorsingen

Denzel Dumfries, Donyell Malen, Jerdy Schouten en Joey Veerman staan op scherp tegen Turkije. Als zij een gele kaart pakken, zijn ze geschorst voor de halve finale tegen Engeland of Zwitserland. Na de komende speelronde worden de gele kaarten kwijtgescholden, dus de eventuele finale komt niet in gevaar voor dit viertal.

3. Tovenaar op de flank

Kerem Aktürkoğlu heeft als bijnaam 'Harry Potter'. Niet alleen tovert hij soms op het veld, hij lijkt fysiek ook wel wat op de jonge magiër. De Turkse aanvaller heeft de gelijkenis zelf ook omarmd, want hij viert zijn goals door te zwaaien met een onzichtbare toverstaf. Het is te hopen dat zijn tovertrucs zaterdag tegen Oranje mislukken.

4. Uit de schaduw van Van Basten en Kluivert

Cody Gakpo maakte dit EK tot dusver drie doelpunten en is daarmee gedeeld topscorer. Slechts drie aanvallers van Oranje maakten meer goals op één EK. Marco van Basten trof op het EK van 1988 vijf keer doel en Patrick Kluivert deed dat op het EK van 2000. Ruud van Nistelrooij was op het EK van 2004 vier keer trefzeker. Het verschil: Cody Gakpo heeft in het beste geval nog drie wedstrijden om zijn saldo op te poetsen.

5. Basketballende doelman

De keeper van Turkije, Mert Günok, was een basketballer voor hij ging voetballen. Zijn lengte (1,96 meter) en sprongkracht komen ook in het doel goed van pas. In de achtste finale voorkwam hij met een uiterste redding een Oostenrijkse gelijkmaker, diep in blessuretijd.

6. Beste spelmaker ter wereld

Aan zelfvertrouwen heeft de Turkse middenvelder Hakan Çalhanoğlu geen gebrek. In een interview met DAZN gaf hij eerder dit jaar aan zichzelf als de beste spelmaker ter wereld te zien. De Spanjaard Rodri en de Duitser Toni Kroos volgen op gepaste afstand, aldus de man die tegen Oranje weer terug is van een schorsing.

7. Omweg naar de top

Jerdy Schouten speelde zes jaar geleden nog voor Telstar in de Keuken Kampioen Divisie. De club viste hem op nadat hij geen contract kreeg bij ADO Den Haag. Via Excelsior en het Italiaanse Bologna haalde hij als nog het Nederlands elftal. Vorig seizoen tekende hij bij PSV, waar hij in zijn eerste jaar gelijk uitblonk in het kampioenenteam.

8. Op weg naar Nederland?

De Turkse rechtsback is komend seizoen misschien wel in de Eredivisie te bewonderen. Mert Müldür zou in de belangstelling staan van zowel Ajax als Feyenoord. In de groepswedstrijd tegen Georgië scoorde hij uit een volley vanaf de rand van het strafschopgebied, een van de mooiste goals van het toernooi.

9. Oranje brengt geen geluk

Nederland won dit EK nog geen duel dat zij speelden in het oranje thuisshirt. Polen en Roemenië werden verslagen in het blauw. Gehuld in oranje speelde het Nederlands elftal gelijk tegen Frankrijk en verloor het van Oostenrijk. Het slechte nieuws? Nederland is voor de kwartfinale tegen Turkije aangewezen als thuisploeg, dus lijken ze in het oranje te gaan voetballen.

10. Ongeslagen onder deze scheids

Een iets positiever feitje om je aan vast te houden: de wedstrijd van zaterdag wordt gefloten door de Franse scheidsrechter Clément Turpin. Het Nederlands elftal won alle wedstrijden die het speelde onder zijn leiding. In 2015 werd het 1-2 in Kazachstan, in 2019 3-1 tegen Engeland in de halve finale van de Nations League en in 2021 was het 2-0 tegen Noorwegen.

11. Goede generale

Nog een hoopvol statistiekje tot besluit: de vorige onderlinge wedstrijd tussen de twee landen eindigde in een klinkende 6-1 zege voor Oranje. In september 2021 scoorde Memphis Depay drie keer tijdens de wedstrijd in de WK-kwalificatie. De wedstrijd in Istanbul een paar maanden eerder ging met 4-2 naar Turkije, onder meer dankzij een hattrick van de inmiddels gestopte Burak Yılmaz.