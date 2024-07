Steden zetten zich schrap voor EK-wedstrijd Nederland-Turkije

Verschillende Nederlandse steden treffen maatregelen rond de EK-wedstrijd tussen Nederland en Turkije zaterdagavond. Zo wordt het Hofplein in de binnenstad in Rotterdam vanaf 22.30 uur afgesloten voor auto's en trams. En in Den Bosch geldt vanaf 18.00 uur een glasverbod.

De gemeente Rotterdam wil met de zogeheten 'Hofpleinregeling' ruimte maken voor feestende fans na de kwartfinale, die om 21.00 uur begint in Berlijn. De Hofpleinregeling gaat "ongeacht de uitslag of een eventuele verlenging" om 22.30 uur in, aldus de gemeente. Vanaf dat moment is het plein niet meer te bereiken met de auto of de tram en is het gebied vrij voor voetgangers.

In de binnenstad van Den Bosch geldt vanaf zaterdagavond 18.00 uur tot 05.00 uur de volgende ochtend een glasverbod "om incidenten en ongelukken met glas te voorkomen". Horecaondernemers krijgen de ruimte om extra schermen te plaatsen en evenementen in de openbare ruimte te organiseren. De gemeente plaatst bovendien extra toiletvoorzieningen.

ANP