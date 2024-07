KPN en Odido zien megadrukte op mobiel netwerk rondom verloren halve finale

Volgens provider KPN 'appten' en 'snapten' we een stuk meer tijdens de verloren halve EK-finale van woensdagavond. Het internetverkeer op mobiele netwerken lag 30 procent hoger dan op een normale avond.

1:12 Oranje-fans keren teleurgesteld huiswaarts: 'Al sinds middernacht onderweg'

Volgens KPN komt de aanzienlijke stijging van het gebruikt doordat veel mensen de wedstrijd op hun mobiele telefoon keken en massaal met elkaar belden en appten.

Record niet verbroken

Volgens het telecombedrijf waren er voornamelijk pieken in het internetverkeer tijdens de rust en na afloop van de wedstrijd. Het EK-record werd echter niet gehaald bij de wedstrijd tussen Oranje en de Engelsen. Bij de wedstrijd Nederland-Oostenrijk was het namelijk nog drukker op het mobiele netwerk. Volgens de KPN valt dit te verklaren doordat die wedstrijd om 18.00 uur begon en er dus meer mensen onderweg waren.

KPN zegt ook dat er duidelijke pieken waren te zien in het roamingverkeer uit het buitenland. Dat komt doordat er grote aantallen Oranje-fans in Dortmund aanwezig waren voor de wedstrijd. Ook Nederlanders op vakantie in Europa waren volop actief op de mobiel rond de wedstrijd.

Ook druk op netwerk Odido

Ook bij Odido was er drukte op het mobiele netwerk bij de halve finale. Volgens die aanbieder was sprake van een stijging met 32 procent van het dataverkeer in vergelijking met een normale woensdagavond.

Dat kwam volgens Odido vooral doordat veel mensen de wedstrijd streamden.

Fors minder kijkers streamingdiensten

VodafoneZiggo liet weten dat er bijna de helft minder werd gekeken naar streamingdiensten als Netflix, Videoland, SkyShowtime en HBO Max tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal.

Ook ziet VodafoneZiggo dat er veel meer werd gekeken vanuit het buitenland nu de zomervakanties beginnen. Dat is vooral door kijkers in Frankrijk, Spanje en Duitsland.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland / ANP