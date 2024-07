Oranje vliegt na uitschakeling in halve finale terug naar Schiphol

Oranje vliegt na de uitschakeling in de halve finale van het EK rond 13.00 uur terug naar Nederland. Doordat het elftal op Schiphol-Oost landt, zal de aankomst voor andere passagiers onopgemerkt blijven. Het team zal per bus naar een locatie gereden worden, daarna zullen bondscoach Koeman en zijn spelers hun eigen weg gaan.

Onopvallende aankomst

Op Schiphol-Oost landen veel privévliegtuigen. Een voordeel voor de passagiers is dat ze vaak niet door de drukke aankomsthal naar de bagageband hoeven. Reizigers en nieuwsgierige fans zullen waarschijnlijk weinig meekrijgen van de aankomst.

Ronald Koeman en zijn spelers nemen 's ochtends afscheid van het personeel van het Ritz-Carlton Hotel in Wolfsburg, waar het team precies een maand heeft verbleven. Oranje trok op 11 juni in het luxe onderkomen.

Het Nederlands elftal verloor woensdagavond van Engeland in de halve finales van het EK. De ingevallen Ollie Watkins schoot de Engelsen in de negentigste minuut naar de finale.

Spanje is zondag de tegenstander van Engeland in de finale in Berlijn.

Hart van Nederland/ANP