Buitenlandse media lovend over Weghorst: 'Nederlands elftal mag hem dankbaar zijn'

Na de overwinning op Polen in de eerste groepswedstrijd van het EK zijn de buitenlandse media het erover eens dat het Nederlands elftal supersub Wout Weghorst dankbaar mag zijn. Het was een verdiende overwinning, maar daar had Oranje de invaller wel voor nodig.

"Gelukkig heeft Holland Weghorst", schrijft de Duitse krant Bild. "De joker van Hoffenheim redt de overwinning twee minuten na zijn invalbeurt met zijn eerste balcontact."

Ook het Italiaanse Gazzetta dello Sport stelt dat Nederland dankzij Weghorst drie punten mee mag nemen naar de volgende wedstrijd. Het elftal van bondscoach Ronald Koeman speelde volgens de sportkrant "dominant", maar maakte het zichzelf onnodig moeilijk.

Tekortkomingen

Daar is het Franse l'Équipe het mee eens. Ondanks dat Weghorst de kunst van het scoren na een invalbeurt "tot in de perfectie" beheerst, hadden de Nederlanders "nooit moeten wachten op de entree van hun super-invallers" om de wedstrijd tegen de Polen over de streep te trekken.

De krant ziet dat ook als een van de "tekortkomingen" van de Nederlanders, die vrijdag de tweede wedstrijd tegen Frankrijk spelen. Bovendien is l'Équipe niet onder de indruk van de rechterkant van Nederland, waar Denzel Dumfries staat, die zich volgens de Franse krant liet wegzetten bij de goal van de Polen. Ook Xavi Simons "stelde opnieuw teleur".

Dominante ploeg

Volgens het Britse Sky Sports was er "geen twijfel over mogelijk dat Oranje de dominante ploeg was", maar moet er effectiever met de kansen worden omgesprongen. "Met doelpunten win je wedstrijden en als Nederland het ver wil schoppen op het toernooi, zullen ze hun messen moeten slijpen."

