'Onbekende drones gezien boven kasteel Beatrix en goudkluis DNB'

Koninklijk Huis

Vandaag, 06:10 - Update: 1 uur geleden

Afgelopen november zijn onbekende drones gesignaleerd boven het huis van prinses Beatrix en de goudkluis van De Nederlandsche Bank. Dat meldt het AD na eigen onderzoek. De incidenten waren tot nu toe geheim gehouden.

Uit documenten blijkt dat op zaterdagavond 22 november drie drones zijn gezien boven Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche en Camp New Amsterdam in Huis ter Heide. De Koninklijke Marechaussee heeft de drones zelf waargenomen en is in actie gekomen.

Het bleef niet bij deze plekken. In hetzelfde weekend werden ook drones gesignaleerd boven vliegbases Volkel en Eindhoven. Bij Volkel werden zelfs wapens ingezet om de locatie te beschermen.

Ook boven een zwaar beveiligde gaslocatie bij Ommen doken drones op. In totaal gaat het om vijf incidenten in één weekend, allemaal boven gebieden waar drones verboden zijn.

Duizenden goudstaven

De locaties zijn van groot belang. In Kasteel Drakensteyn woont prinses Beatrix. Op Camp New Amsterdam zit een speciale eenheid van de marechaussee die onder meer hooggeplaatste personen beveiligt. In een bunker op het terrein bewaart De Nederlandsche Bank 14.166 goudstaven, samen met grote hoeveelheden munten en bankbiljetten.

Wie achter de drones zit, is nog altijd niet duidelijk, schrijft het AD. Defensie houdt rekening met meerdere scenario’s, van hobbyisten tot criminelen of mogelijke buitenlandse inmenging. Er zijn geen arrestaties verricht.

