Marechaussee onderschept drone bij vliegbasis Volkel

Crime

Vandaag, 14:09 - Update: 2 uur geleden

De Koninklijke Marechaussee heeft bij de Brabantse vliegbasis Volkel een drone in beslag genomen. De drone wordt momenteel onderzocht. De man die ermee vloog, is aangemerkt als verdachte.

Op donderdag 15 januari kreeg de marechaussee een melding van een mogelijke drone bij de basis. Net buiten het terrein troffen zij een drone met bestuurder aan. Het gaat om een 26-jarige man uit de omgeving Utrecht.

Eerdere incidenten

Zowel in Nederland als in andere NAVO-landen zijn eerder incidenten geweest met drones bij militaire locaties. Zo werden drones gesignaleerd bij vliegbases Eindhoven en Volkel en bij de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen. Op Volkel staan F-35-gevechtsvliegtuigen gestationeerd.

Eind vorig jaar liet demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman de Tweede Kamer weten dat Defensie extra gaat investeren in de bestrijding van drones.

Eind vorig jaar werd het vliegverkeer van Eindhoven Airport zelfs volledig stilgelegd na meldingen van drones:

Uitsluiten van spionage

De man die op 15 januari met een drone rond Volkel vloog, bevond zich in een no-flyzone. Hij is verhoord en de drone is in beslag genomen. De marechaussee onderzoekt welke beelden de drone heeft gemaakt. “Je wilt toch weten waarom iemand op die locatie met een drone aan het vliegen is, om uit te sluiten of er sprake is van spionage,” laat een woordvoerder weten.

Na afronding van het onderzoek beslist de landelijk luchtvaartofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland of de man wordt vervolgd.

Door ANP

