Koning eerder terug van staatsbezoek Tsjechië vanwege kabinetsval

Koning Willem-Alexander keert een dag eerder terug van het komende staatsbezoek aan Tsjechië vanwege de ontstaande politieke situatie in Nederland. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten. Dinsdagochtend viel het kabinet-Schoof I.

Het is "eigenlijk heel raar" om Nederland te verlaten op het moment van een politieke crisis, zei koning Willem-Alexander kort nadat hij en koningin Máxima waren aangekomen in Praag. Maar aan de andere kant is een staatsbezoek volgens de koning dermate belangrijk, "zeker aan een land als Tsjechië".

Het paar is door de Tsjechische president Petr Pavel uitgenodigd voor een tweedaags staatsbezoek. Volgens de koning is Tsjechië een te belangrijke partner om het staatsbezoek af te blazen. Willem-Alexander keert na afloop van het programma van de eerste dag, woensdag, terug naar Nederland. Volgens de RVD is het na de val van een kabinet gebruikelijk dat de koning spreekt met zijn vaste adviseurs, de vice-president van de Raad van State en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Demissionair kabinet

Koningin Máxima zal op de tweede dag van het programma wel aanwezig zijn. PVV-minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken is vanwege zijn ontslag geen deel van de officiële delegatie. Demissionair minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken arriveerde samen met de koning en koningin.

Eerder dinsdag bood premier Dick Schoof het ontslag van zijn kabinet aan de koning aan op paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Wilders trok de stekker uit kabinet-Schoof I vanwege een ruzie over zijn eerder gepresenteerde asielplannen. Hij eiste dat de coalitiepartijen zijn asielplannen zouden ondertekenen. Nu dat niet gebeurt en het Hoofdlijnenakkoord niet wordt aangepast, stapt de PVV uit de coalitie. Daarmee is het kabinet nu demissionair.

