Yeşilgöz sluit opnieuw regeren met PVV (nog) niet uit

Dilan Yeşilgöz sluit een nieuwe samenwerking met de PVV niet uit. De VVD-leider zei dinsdagavond in het programma Nieuws van de Dag dat ze nog niet weet of ze wel of niet nog eens met de PVV zou willen regeren.

Hoewel Yeşilgöz weer regeren met de PVV niet uitsluit, is ze wel erg boos, zegt ze dinsdagavond in Nieuws van de Dag. Dat zie je in de video bovenaan.

In de studio wordt Yeşilgöz gevraagd of ze bereid is om met Wilders te regeren in een volgend kabinet. "Ik heb anderhalf, twee jaar geleden heel veel kritiek gekregen voor het feit dat ik weigerde kiezers uit te sluiten. Als de kiezer zo overduidelijk een partij de grootste maakt, moet je net als de kiezer, die partij ook een kans geven. Alles moet nog even bezinken. Ik ga hier goed over nadenken. Bij dat antwoord ben ik nog niet."

Caroline van de Plas laat in Nieuws van de Dag weten dat ze vindt dat je nooit partijen bij voorbaat moet uitsluiten. "Dat ga ik ook niet doet. Een gesprek kan altijd."

Kabinetsval

Het kabinet-Schoof I is dinsdagochtend gevallen. PVV-leider Geert Wilders eiste dat de coalitiepartijen zijn asielplannen zouden ondertekenen. Nu dat niet gebeurt en het Hoofdlijnenakkoord niet wordt aangepast, stapt de PVV uit de coalitie.