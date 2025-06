Meeste Nederlanders vinden beslissing Wilders goed

De meeste Nederlanders (55 procent) vinden dat PVV-leider Geert Wilders de juiste keuze heeft gemaakt door zijn steun voor het kabinet in te trekken, maar dat hij dit op de verkeerde manier heeft gedaan (60 procent). Dat blijkt uit een onderzoek onder 4120 respondenten van het Hart van Nederland-panel. De PVV-achterban is positiever over de keuze (77 procent), maar ook hier vindt 35 procent dat Wilders de situatie verkeerd heeft aangepakt.

In bovenstaande video zie je een samenvatting van alles wat er is gebeurd de afgelopen maanden in het kabinet.

Wilders heeft dinsdagochtend de stekker uit kabinet-Schoof I getrokken vanwege een ruzie over zijn eerder gepresenteerde asielplannen. Demissionair premier Dick Schoof maakte dinsdagmiddag bekend naar de koning te gaan om het ontslag van het kabinet aan te bieden. Bij de Hart van Nederland-panelleden overheerst een gevoel van teleurstelling, opluchting en onzekerheid.

Nieuwe verkiezingen?

Bijna de helft van de ondervraagde panelleden (49 procent) geeft de PVV, of PVV-leider Wilders, de schuld van de politieke breuk. 34 procent geeft de schuld aan NSC, of Van Vroonhoven.

Een grote meerderheid van de panelleden (60 procent) wil nieuwe verkiezingen.

