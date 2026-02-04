Volg Hart van Nederland
ZIEN: koningin Máxima in uniform tijdens eerste dag van reservistenopleiding

Koninklijk Huis

Vandaag, 19:48 - Update: 3 uur geleden

Koningin Máxima is woensdag begonnen aan een opleiding bij de landmacht. Ze wordt opgeleid tot reservist, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De stap hangt samen met de huidige wereldsituatie, waarin veiligheid niet meer vanzelfsprekend is.

Als Máxima de opleiding afrondt, krijgt ze de rang van luitenant-kolonel. Defensie zet reservisten vooral in binnen Nederland. Ze helpen bij bewaking en beveiliging en kunnen worden ingezet bij grote calamiteiten, zoals rampen.

Defensie wil zich meer voorbereiden op wat er mogelijk kan gebeuren. Daarom trainen reservisten van het Korps Nationale Reserve op het bewaken en beveiligen van vitale infrastructuur, zo is te zien in de video hieronder:

3:02

Meer reservisten nodig

Defensie is actief op zoek naar meer reservisten vanwege de toenemende internationale spanningen. Reservisten hebben geen fulltime functie bij het leger, maar moeten wel elk jaar verplicht deelnemen aan een aantal bijeenkomsten en trainingen.

Koningin Máxima tijdens een schietoefening. Beeld: Koninklijk Huis

Koningin Máxima in de touwen tijdens de eerste dag van haar militaire training. Beeld: Ministerie van Defensie

Koningin Máxima geblinddoekt in het water tijdens de eerste dag van haar militaire training. Beeld: Ministerie van Defensie

Voor reservisten geldt een leeftijdsgrens. Mensen kunnen zich aanmelden tot en met hun 55e. Máxima is 54 jaar en valt daarmee nog binnen die grens.

Prinses Amalia

De koningin is niet de enige binnen het koninklijk gezin met militaire ervaring. Haar dochter prinses Amalia rondde eind vorige maand haar Algemene Militaire Opleiding af. Die opleiding is onderdeel van het Defensity College, waar Amalia sinds september een tweejarige militaire opleiding volgt.

