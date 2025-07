KLM-piloten gaan als reservisten gevechtsvliegtuigen besturen

KLM en het ministerie van Defensie hebben een akkoord bereikt waardoor piloten van de luchtvaartmaatschappij op vrijwillige basis worden ingezet als reservist. Een woordvoerder van het ministerie bevestigt na berichtgeving van het AD dat het gaat om piloten van KLM die eerder bij Defensie ervaring hebben opgedaan in een gevechtsvliegtuig.

Om te beginnen maakt KLM vijf voltijdsbanen vrij, die over een groter aantal piloten kunnen worden verdeeld. Hun roosters worden vrijgemaakt zodat ze naast hun werk bij KLM getraind worden om te vliegen in F-35's of mogelijk ook andere toestellen.

Op den duur moeten ook onderhoudsmonteurs en ander grondpersoneel kunnen worden ingezet als reservist.

Defensie bereidt zich steeds meer voor op toenemende spanningen in de wereld. Daarom trainden zo'n 100 reservisten van het Korps Nationale Reserve in maart in de omgeving van Rotterdam op het bewaken en beveiligen van vitale infrastructuur, zoals je in onderstaande video ziet:

3:02 Reservisten bereiden zich voor op mogelijke dreiging: neem een kijkje bij de training

Samenwerking

"Door deze uitbreiding van onze samenwerking kunnen wij collega's die dat willen de ruimte geven om een belangrijke rol als reservist in te vullen", reageert KLM-topvrouw Marjan Rintel. "Ook zijn we blij dat Defensie onze expertise en ervaring met luchtvaart op verschillende vlakken kan inzetten."

Demissionair staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman zegt onder andere dat de uitdagingen voor Defensie groot zijn. "Samenwerking met het bedrijfsleven is daarom van groot belang, omdat we elkaar kunnen helpen en kunnen versterken."

