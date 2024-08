Ronald is 'te oud' voor de reservisten: 'Het doet pijn'

Ronald Rutten is 63 jaar, maar zit nog lang niet te wachten op zijn pensioen. Toch mag hij niet langer als reservist voor het leger werken. Volgens Defensie is hij te oud.

"Deze moet ik aan de wilgen hangen", zegt hij tegen Hart van Nederland terwijl hij zijn uniform ophangt. "Dat doet pijn." Volgens Ronald zijn er nog genoeg dingen die hij kan doen voor "Dat je niet met je rollator en je invalideparkeerkaart de kazerne op mag rijden, dat begrijp ik wel. Maar wij gaan niet met een rugzak van 40 kilo de bergen in, we gaan niet meer skiën in Noorwegen. Ze moeten per persoon bekijken of je nog aan de eisen voldoet."

Volgens een woordvoerder van Defensie is de leeftijdsgrens juist nodig. "Het is een fysiek en zwaar beroep, daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen militairen en burgers. Reservisten willen vaker nadienen, wij staan dat toe tot 1 jaar na de AOW. We moeten er van op aan kunnen dat iemand inzetbaar is. Over het algemeen is iemand van 63 niet meer inzetbaar."