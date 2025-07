Prinses Amalia gaat studieprogramma van Defensie volgen

Prinses Amalia gaat na het afronden van haar bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam starten met een bachelor Nederlands Recht, eveneens aan de UvA. Daarnaast gaat ze de komende twee studiejaren een werkstudentprogramma van Defensie volgen.

De prinses gaat het opleidingsprogramma volgen aan het Defensity College. In het programma worden studenten opgeleid tot militair reservist. De prinses heeft zich aangemeld en is toegelaten. Het doel van Defensity College is studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden en de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving te vergroten, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De Rijksvoorlichtingsdienst meldt ook dat Amalia in verband met de recente breuk in haar arm niet meteen aan alle fysieke onderdelen kan deelnemen. Daarmee start zij na het herstel. Begin juni viel de prinses van haar paard en brak daarbij een arm.

Tijdens het gesprek met de pers op maandag deelde Amalia ook het onderwerp van haar afstudeerscriptie. Die gaat "over AI-deepfakes en met betrekking op het Europese recht", vertelde ze.

