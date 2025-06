Gips met draagband: prinses Amalia voor het eerst in openbaar met gebroken arm

Voor het eerst sinds het nieuws over haar val van een paard en de daarmee gepaarde gebroken arm is prinses Amalia weer in het openbaar verschenen. Ze maakte woensdag tijdens een ceremonie op de Prins Bernhardkazerne in Amersfoort een krachtige, vrolijke indruk. Haar arm zit, zoals op onderstaande foto's te zien is, nog altijd in het gips en in een draagband.

En daarmee is ze precies 8 dagen na haar val, waarbij ze haar bovenarm brak, weer voor de lenzen van camera's te vinden. De bewuste dinsdag 10 juni viel de prinses van haar paard en moest onder het mes. Dit gebeurde in het UMC Utrecht. Maandag maakte de RVD bekend dat Amalia woensdag weer aan het werk zou gaan.

Welke ceremonie?

Bij de ceremonie werd door de koning een nieuwe standaard uitgereikt aan het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia in Amersfoort. Ook inspecteerde de koning de troepen en nam hij daarna de standaard in ontvangst. Amalia was bij de ceremonie aanwezig en liep samen met haar vader de paradeplaats op.

Dat zag er zo uit:

Prinses Amalia maakt een krachtige indruk in Amersfoort (Beeld: ANP)